"وفا": مقتل 80 فلسطينيًا وإصابة آخرين جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ الفجر

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا" نقلًا عن مصادر طبيّة، بـ"مقتل 80 فلسطينيًّا وإصابة آخرين، جرّاء الغارات الإسرائيليّة المتواصلة على ​قطاع غزة​ منذ فجر اليوم السّبت، من بينهم 34 قتيلًا في مدينة غزة وشمال القطاع".

وأوضحت الوكالة أنّ "في أحدث الغارات، قُتل شقيقان وأُصيب آخرون في غارتَين شنتهما طائرات إسرائيليّة على برج سكني في مدينة حمد شمال غرب خان يونس، وعلى منزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع. كما قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي خيمةً للنّازحين في مخيم سنابل بمواصي خان يونس، ما أسفر عن وقوع عدد من الضّحايا والجرحى، واشتعال النّيران في خيام النّازحين".

وأشارت مصادر طبيّة ومحليّة لـ"وفا"، إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 200 مواطن، وهجّر قسرًا نحو 300 ألف آخرين من شمال القطاع إلى مدينة غزة، ودمّر قرابة ألف وحدة سكنية كليًّا أو جزئيًّا خلال 48 ساعة، ضمن حرب الإبادة الّتي يرتكبها ضدّ المدنيّين".