دار الفتوى بالبقاع دعت للمشاركة الواعية بالانتخابات: نحذّر من مخالفة القوانين والرشاوى والسلاح

أعلنت دار الفتوى في البقاع، "أنّها تتابع باهتمام بالغ الاستعدادات الجارية للانتخابات البلديّة المقرّرة في البقاع، وتؤكّد أهميّة هذه المناسبة الوطنيّة الّتي تُعدّ فرصةً لتجديد الثّقة بين المواطنين وممثّليهم، وتعزيز المشاركة في صنع القرار المحلّي، بما يخدم المصلحة العامة".

وشدّدت في بيان، على "وجوب المشاركة الواعية في الانتخابات"، محذّرةً من "أي ممارسات تخالف القانون أو تهدّد الأمن، مثل الضّغط على النّاخبين أو التّلاعب بإرادتهم، استعمال الرّشاوى بين المواطنين، استخدام السّلاح أو التّهديد به، والتّحريض على العنف أو الفتنة".

وأشارت الدّار إلى أنّه "في حال حصول احتفالات، يجب أن تكون: خالية من المخالفات الأمنيّة (مثل إطلاق العيارات النّارية الّتي نؤكّد على حرمتها وتجريم من يقوم بها)، تحافظ على الممتلكات العامة والخاصّة، ولا تكون محتوية على أي مظاهر فتنة أو خلاف بين الطّوائف والمذاهب والعائلات".

ودعت الجميع إلى "التّعاون مع القوى الأمنيّة، وعدم عرقلة عملها، والتّبليغ عن أي مخالفات قد تهدّد السّلم الأهلي"، مؤكّدةً أنّ "​الانتخابات البلدية​ مسؤوليّة وطنيّة، وندعو الجميع إلى: احترام نتائج الانتخابات والقبول بالخيار الديمقراطي، المحافظة على بقاء الأرحام موصولة وألّا تكون الانتخابات سببًا لقطيعة الأرحام، والحفاظ على الوحدة الوطنيّة".