"LBCI": تعرض متطوعي "بيروت مدينتي" لاعتداء أثناء تركيب خيم انتخابية بمحيط الملعب البلدي

أفادت قناة الـ"LBCI"، بـ"تعرّض فريق متطوّعي حملة "بيروت مدينتي" لاعتداء، أثناء قيامهم بتركيب خيم انتخابيّة في محيط مدرسة عمر زعني الرسميّة المختلطة- الملعب البلدي". بدورها، أشارت النّائبة بولا يعقوبيان إلى أنّ "فريقًا من المحامين المتطوّعين في ائتلاف "بيروت مدينتي" قام بتقديم شكوى رسميّة إلى وزارة الدّاخليّة والبلديّات، حول قضية الاعتداء الّذي تعرّض له متطوّعو الحملة في منطقة الملعب البلدي، مطالبين السّلطات الرّسميّة بملاحقة المعتدين وتأمين سلامة العمليّة الانتخابيّة".

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