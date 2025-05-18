شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: قمة بغداد لحظة فارقة لمواجهة التحديات وتوحيد الصف العربي والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن انعقاد القمة العربية الرابعة والثلاثين في العاصمة العراقية بغداد يأتي في توقيت بالغ الأهمية نظراً للتحديات المتفاقمة التي تواجه المنطقة العربية، مشيرا إلى أن هذه القمة تمثل فرصة استراتيجية لإعادة بناء التوافق العربي، ووضع خارطة طريق مشتركة لمواجهة الأزمات والصراعات التي تهدد الأمن القومي العربي.

وأكد فرحات في تصريح خاص، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة تجسد الدور المحوري الذي تلعبه مصر في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وحرص القيادة السياسية المصرية على دعم كل الجهود الرامية لتعزيز التضامن العربي، وتفعيل آليات العمل الجماعي المشترك في مواجهة المخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن القمة تنعقد في ظل ظروف استثنائية، أبرزها تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما خلفه من دمار وسقوط آلاف الضحايا، إلى جانب التوترات المستمرة في لبنان وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال، وكلها بؤر توتر لها انعكاسات مباشرة على الأمن القومي العربي، وتتطلب موقفا موحدا لرفض التدخلات الأجنبية واحترام سيادة الدول.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن التحديات لم تعد تقتصر فقط على الجانب الأمني، بل تمتد لتشمل أزمات اقتصادية متصاعدة في ظل تراجع معدلات النمو وزيادة نسب البطالة والفقر في عدد من الدول العربية، مما يتطلب من القادة العرب الخروج من القمة برؤية اقتصادية متكاملة تدعم التكامل العربي، وتعزز من فرص التنمية المستدامة، والاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية.

وشدد فرحات على أن بناء موقف عربي موحد لا يجب أن يكون ردة فعل، بل هو ضرورة استراتيجية تستوجب مراجعة شاملة لأدوات العمل العربي المشترك، وإعادة النظر في منظومة اتخاذ القرار داخل الجامعة العربية، وإعطاء الأولوية للآليات الداعمة للوساطة والتسوية السلمية للنزاعات، بالتوازي مع بناء قدرات ردع جماعي لحماية سيادة الدول وأمن الشعوب.

وأكد فرحات على أن مصر كانت وستظل درعا واقيا للأمة العربية، وصوتا عقلانيا يسعى للحلول الواقعية، بعيدا عن الاستقطاب والمهاترات معربا عن أمله في أن تشكل قمة بغداد محطة انطلاقة جديدة للعمل العربي، تعيد الاعتبار لمفهوم الأمن القومي العربي، وتضع مصلحة الشعوب في صدارة الأولويات، في ظل عالم متغير لا يعترف إلا بالتحالفات القوية والرؤى الواضحة.