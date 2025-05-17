تدشين مشاريع إغاثية سعودية في عدد من البلدان

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع 1500 سلة غذائية في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان في جمهورية السودان، استفاد منها 2820 فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.

وأكد المدير التنفيذي لمحلية أم روابة أحمد عبدالواحد دعم المحلية الكامل لجهود مركز الملك سلمان للإغاثة، وثمّن مفوض العون الإنساني محمد البدري جهود المملكة العربية السعودية في الوقوف مع الشعب السوداني، مؤكدًا استعداد المفوضية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

دعم إغاثي لسوريا

وفي سوريا، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة 250 قطعة من الملابس في دمشق، استفاد منها 250 أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية المتنوعة للأسر الأكثر احتياجًا في سوريا.

ونفذ المركز 4 مشاريع طبية تطوعية تشمل مجالات كهرباء القلب للبالغين، وجراحة العظام، وجراحة القلب والقسطرة القلبية للبالغين والأطفال في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، ضمن برنامج أمل التطوعي السعودي لمساعدة الأشقاء في سوريا، بمشاركة 71 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 39 عملية في مجال كهرباء القلب، و68 عملية في مجال جراحة القلب، و159 عملية في جراحة العظام وتقويمها، و175 عملية في مجال القسطرة القلبية للبالغين والأطفال تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد، فضلًا عن تدريب331 فردًا من الكوادر الطبية المحلية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة من الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

سلال غذائية

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 564 سلة غذائية للمتضررين من الجفاف في مديرية داينيلي بمحافظة بنادر التابعة للعاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 3.384 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية العاجلة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية الصومال الفيدرالية للعام 2025.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.