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هدنة مرتقبة في غزة.. مفاوضات جديدة بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية ومصرية

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هدنة مرتقبة في غزة.. مفاوضات جديدة بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية ومصرية

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت هيئة البث الإسرائيلية مساء السبت عن انطلاق جولة مفاوضات غير مباشرة جديدة بين حركة حماس وإسرائيل في الدوحة، تهدف إلى التوصل لاتفاق يشمل وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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