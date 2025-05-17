لائحة "حاصبيا تجمعنا" أطلقها برنامجها للانتخابات البلدية

أطلقت بلدية ​حاصبيا​ برنامجها الانتخابي تحت عنوان "حاصبيا تجمعنا"، بحضور حشد غفير من فعاليّات حاصبيا والمنطقة، ويبلغ عدد أعضاء المجلس ثمانية عشر عضوًا. مع الإشارة إلى أنّ هناك لائحة أخرى للمعارضة تضمّ تسعة مرشّحين، وأُطلق عليها اسم "حاصبيا بتجمعنا".

وأشار رئيس اللّائحة رئيس البلديّة الحالي لبيب الحمرا، إلى "أنّنا نمرّ كوطن بمخاضات عسيرة، لكنّنا تجاوزناها بأقل ما يمكن من أضرار، بفضل ثقتكم وتعاوننا جميعًا مقيمين ومغتربين، لتحصين مجتمعنا من الأضرار الّتي عصفت بنا وما زالت"، معربًا عن أمله في أن "نخرج منها نحو برّ السّلام والازدهار بظلّ عهد جديد نأمل منه كل خير بقيادة رئيس الجمهوريّة جوزاف عون".

ولفت إلى أنّ "بعد تسعة أعوام من العمل البلدي مع زملاء تشاركت معهم في تحمّل المسؤوليّة، وبعد تمديد للمجالس البلديّة، حان الوقت لتقول حاصبيا كلمتها سواء ترشيحًا أو انتخابًا، وهذا حق لكل فرد منّا. لذلك أقف اليوم أمامكم بصفتي إبنًا من أبناء هذه البلدة، وكمواطن حمل همّها كما يحملها كل واحد وواحدة منكم".

وشدّد الحمرا على "أنّنا لا ندّعي بأنّنا نملك كل الحلول، ولكنّنا نملك الإرادة والرّغبة الصّادقة والمثابرة للوصول ببلدتنا إلى حيث ما نريد ونطمح من إنماء وازدهار على الصّعد كافّة"، معربًا عن أمله بأن يكون "24 أيّار عرسًا ديمقراطيًّا يعبّر فيه كلّ منّا عن رأيه وضميره بصدق وشفافيّة تعوّدنا عليها في الاستحقاقات الماضية".