"النشرة": فوز المجلس البلدي والمختار في بلدة الهلالية- صيدا بالتزكية

أفاد مراسل "النشرة" بأنّ "المساعي والجهود الحثيثة الّتي بذلها رجل الأعمال مرعي أبو مرعي نجحت في تجنيب بلدة ​الهلالية​- صيدا معركةً انتخابيّةً، إذ فاز المجلس البلدي فضلًا عن المختار بالتّزكية".

وأوضح أنّه "تمّ التّوافق على فوز المجلس البلدي برئاسة ميشال أبو زيد بالتّزكية، على أن يتألف من الأعضاء: هنا مرعي أبو مرعي، مسعود يوسف أبو زيد، توفيق حنا القسيس، جوزيف إدغار روفايل، إيلي وديع نصار، دونالد سيمون ساسين، جورج نخلة نصار، وبشير كميل ذيب روكز، وذلك بعد انسحاب المرشحين عاطف محمد بصل وكامل علي صالح".

وذكر أنّ "في السّياق نفسه، فاز ناجي مخول بمنصب المختار بالتّزكية، بعد انسحاب المرشّح حبيب القسيس، الّذي توجّه برسالة شكر ومحبّة إلى أهالي الهلالية على دعمهم وثقتهم، معلنًا انسحابه نزولًا عند رغبة التّوافق، وتقديرًا للمساعي الّتي بذلها أبو مرعي لتفادي حصول معركة انتخابيّة".