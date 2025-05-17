"النشرة": تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء عدد من البلدات الجنوبية

ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّه "يُسجّل تحليق للطّيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء بلدات شقرا، برعشيت، بيت ياحون، عيتا الجبل، النبطية، حبوش، عربصاليم، كفرجوز، الغندورية، شحور، بافليه، عـزة، رومين وجوارها".

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