وزير الدفاع السوري أعلن دمج الوحدات العسكرية ضمن الوزارة: 10 أيام لالتحاق ما تبقى من مجموعات

أشار وزير الدّفاع السّوري مرهف أبو قصرة إلى "أنّنا بدأنا بعد تحرير سوريا فورًا بالعمل على دمج الوحدات العسكريّة ضمن إطار مؤسّساتي موحّد، واليوم ننقل لشعبنا نبأ دمج الوحدات كافّة ضمن ​وزارة الدفاع السورية​"، مؤكّدًا أنّ "هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقّق لولا تضافر جهود الجميع".

وتقدّم بخالص الشّكر والتّقدير لقادة وجنود الوحدات العسكريّة على "تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، مستشعرين أهميّة المرحلة ومتطلّباتها"، مشدّدًا على "ضرورة التحاق ما تبقّى من المجموعات العسكريّة الصّغيرة بالوزارة بمدّة أقصاها 10 أيّام من تاريخ هذا الإعلان، وذلك استكمالًا لجهود التوحيد والتّنظيم". وركّز أبو قصرة على أنّ "أي تأخير في هذا الصّدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها".