أعلنت وزارة الداخلية السورية "انتهاء العملية الأمنية المشتركة بين إدارة الأمن العام وجهاز الاستخبارات العامة، التي استهدفت وكراً لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، مؤلفة من سبعة عناصر، وقد أسفرت العملية عن تحييد ثلاثة منهم، وإلقاء القبض على الأربعة الآخرين".
وأكّدت في بيان، "أننا ماضون في ضرب الخلايا الإجرامية بقبضة من حديد، ولن نتوانى عن حماية أمن واستقرار البلاد، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه العبث بها".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية السورية: القضاء على 3 عناصر من خلية تابعة لـ"داعش" والقبض على 4 آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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