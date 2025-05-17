إنقاذ 273 مهاجرا قبالة سواحل تونس ومالطا

تمكّنت سفينة "أوشن فايكينغ" التي تستأجرها "اس او اس مديتيرانيه" من إنقاذ 273 مهاجرا، بينهم سبعة أطفال، في ثلاث عمليات قبالة سواحل تونس ومالطا السبت، حسبما أعلنت المنظمة غير الحكومية.

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