الكرملين: يتم حاليًا التحضير للمحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب

أكّد المتحدّث باسم الرّئاسة الرّوسيّة (الكرملين) ​دميتري بيسكوف​، أنّه يتمّ حاليًّا التّحضير للمحادثة الهاتفيّة بين الرّئيسَين الرّوسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب.

وكان قد أعلن ترامب، في تصريح في وقت سابق اليوم، "أنّني سأتحدّث هاتفيًّا مع بوتين يوم الإثنين المقبل، السّاعة العاشرة صباحًا"، موضحًا أنّ "موضوع المكالمة سيكون وقف "حمّام الدّم" الّذي يؤدّي إلى مقتل ما يزيد عن 5000 جندي روسي وأوكراني أسبوعيًّا، وسيتطرّق أيضًا إلى التّجارة". وأشار إلى "أنّني سأتحدّث بعد ذلك إلى الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثمّ مع عدد من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، معربًا عن أمله في أن "يكون يومًا مثمرًا، وأن يتمّ وقف إطلاق النّار، وأن تنتهي هذه الحرب العنيفة جدًّا، الّتي ما كان ينبغي أن تحدث أبدًا. ستنتهي".

يُذكر أنّ 16 أيّار الحالي، عُقدت محادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول. وفي أعقاب الاجتماع، اتفقت موسكو وكييف على تبادل الأسرى وفقًا لصيغة "1000 مقابل 1000"، وعلى تقديم رؤيتهما لوقف إطلاق النّار المحتمل في المستقبل.