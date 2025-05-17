شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ: كلمة الرئيس السيسي بقمة بغداد جاءت جامعة وشاملة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، أهمية ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية في بغداد من رسائل حاسمة وقوية تؤكد موقف مصر الرافض لأية محاولات من شأنها تصفية القضية الفلسطينية والتعدي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود ٤ يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مثمنا رسالة الرئيس التي جاءت واضحة للعالم كله بأنه حتى لو تمكن الاحتلال الإسرائيلي من التطبيع مع جميع الدول العربية فلا سبيل للسلام الشامل والعادل إلا باستقلال الدولة الفلسطينية.



وأكد وهبة في بيان له اليوم، أن كلمة مصر جاءت على قدر قيمتها ومكانتها وقوتها في المنطقة وما تلعبه من دور محوري للحفاظ على الأمن القومي العربي، وبما يعكس جهودها الحثيثة لتوحيد الموقف والصف العربي في مواجهة الأزمات والتحديات غير المسبوقة التي تتطلب من الجميع الاصطفاف والتلاحم والتماسك، والتمسك بإرادة لا تلين، والتصدي للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف طمس وإبادة الشعب الفلسطيني ومحاولة إنهاء الحياة في قطاع غزة بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية.



وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن اعتزام مصر تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة يؤكد استمرار الجهود المصرية وموقفها الداعم لكافة المسارات السياسية والأمنية والقانونية التي تستهدف الحفاظ على حقوق الشعوب العربية من أجل مستقبل أكثر أمنا واستقرار يسوده السلام والتنمية.



ولفت النائب إيهاب وهبة إلى أن كلمة الرئيس السيسي جاءت جامعة وشاملة لكل مشكلات المنطقة العربية ومعاناتها التي يجب وضعها في الاعتبار لاستعادة الأمن والاستقرار والتفكير في وضع أجندات تتضمن حلول شاملة لتحقيق السلام والتنمية على حد سواء، والتي تبدأ بالقضاء على الإرهاب وإيجاد حلول جذرية لمشكلات اليمن ولبنان والسودان وسوريا وليبيا والصومال إلى جانب القضية الأم القضية الفلسطينية من أجل مستقبل أفضل للشعوب العربية، وهو ما تطمح إليه مصر وتبذل قصارى جهودها من أجله.