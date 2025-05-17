شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" تناقش مشروع موازنة الأوقاف غدا بحضور الوزير والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة، ثلاثة اجتماعات غدا الأحد، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمناقشة مشروع الموازنة للعام المالي الجديد.

ويتناول الاجتماع الأول للجنة مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية.

ويشهد الاجتماع الثالث للجنة الشئون الدينية مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ينعقد الاجتماع بحضور ممثلي وزارة الأوقاف ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وممثلي هيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.