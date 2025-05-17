شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب: كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية عكست نبض الشارع المصري والان مع تفاصيل الخبر

رحب النائب اللواء أ.ح/ أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالقمة العربية الـ34، التى انطلقت تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" بالعاصمة العراقية بغداد، لبحث قضايا ملحة وهامة، أبرزها القضية الفلسطينية والأزمات فى ليبيا وسوريا والسودان ولبنان وغيرها من التحديات التى تشهدها المنطقة، بحضور القادة والزعماء العرب.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى بيان له اليوم، على أهمية مخرجات قمة بغداد، وما تضمنه البيان الختامى من أهداف تتمثل فى توحيد الجهود وتحقيق مصالح شعوب المنطقة، ودعم الخطة العربية بشأن إعادة إعمار غزة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتجديد ورفض القادة العرب القاطع لتهجير الشعب الفلسطينى، وحث المجتمع الدولى بالضغط على الكيان لوقف إراقة الدماء فى غزة، فضلاً عن إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وإيجاد حل سياسى لإيقاف الصراع فى السودان، مشيراً إلى أن حاله التوافق الجماعى على حفظ حقوق الأشقاء واستعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة والحفاظ على الأمن القومى العربى، ستكون نقطة تحول فاصلة فى توحيد الموقف العربى لمواجهة التحديات الراهنة التى تتعرض لها منطقتنا العربية.

وأشار النائب الأول لحماة الوطن، إلى أن قمة بغداد، حدث مهم فى تاريخ القضية الفلسطينية، نظرا لاتجاه أنظار العالم الى هذا الحدث الهام المعنى بطرح الرؤى العربية للوقوف على التحديات الراهنة التى تشهدها المنطقة وفى مقدمتها إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير أهله، موضحاً أن القمة جاءت بعد نحو شهرين من قمة غير عادية استضافتها القاهرة وتبنت خلالها الدول العربية خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير.

وأضاف العوضى، أن قمة بغداد، تنعقد وسط قوس من الأزمات الإقليمية والدولية التى تؤثر على الأمن القومى العربى ووحدة واستقرار المنطقة، مشدداً على أن مصر لخصت الحل فى كلمتها أمام قادة الدول والوفود المشاركة فى القمة، وهو أن التحديات المعقدة والظروف غير مسبوقة التى تشهدها المنطقة تتطلب من الجميع قادة وشعوبا وقفة موحدة وعلى قلب رجل واحد حفاظا على أمن الوطن العربى وحقوق ومقدرات شعوبه.

وأثنى القيادى بحزب حماة الوطن، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام "قمة بغداد" وتطرقها للرؤية المصرية للمطلوب تحقيقه على صعيد مجمل الأزمات فى الوطن العربى وضرورة وقف إطلاق النار فى السودان والحفاظ على وحدة الأراضى السورية وانسحاب إسرائيل من الجنوب اللبنانى وحل الأزمة فى ليبيا واليمن مع أهمية تقديم الدعم للصومال، لافتاً إلى أن كلمة الرئيس تطرقت للجهود المصرية من أجل وقف الحرب ولاسيما عقدها قمة القاهرة غير العادية فى مارس الماضى، علاوة على اعتزام مصر تنظيم مؤتمر دولى للتعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور وقف إطلاق النار.

واختتم العوضى بيانه بالإشارة إلى أن كلمة الرئيس السيسى، عكست نبض الشارع المصرى، عندما أشار إلى الظروف غير المسبوقة التى تمر بها منطقتنا والتى تتطلب من القادة والشعوب وقفة موحدة لإعادة السلام والاستقرار والأمن لشعوبنا ومناطقنا العربية.