مذكرة سعودية مصرية في المجال البرلماني

يبدأ رئيس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ زيارة رسمية إلى مصر على رأس وفد من مجلس الشورى، تلبية لدعوة تلقاها من رئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وسيلتقي رئيس الشورى، خلال الزيارة، رئيس مجلس النواب المصري، حيث يعقدان جلسة مباحثات رسمية؛ لبحث واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة البرلمانية منها، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب المصري. كما ستشهد زيارة معاليه توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى ومجلس النواب للتعاون في المجال البرلماني.

وسيضم وفد مجلس الشورى المرافق للرئيس أعضاء المجلس: سعد بن صليب العتيبي وعجلان بن عبدالعزيز العجلان وعبدالله بن أحمد آل طاوي والدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ والدكتورة غادة بنت طلعت الهذلي، والعديد من منسوبي المجلس.