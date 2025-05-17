تجدد توترات ليبيا بعد اقتحام مقر الحكومة

قُتل رجل أمن خلال «محاولة متظاهرين اقتحام مقر الحكومة الليبية في طرابلس» بحسب بيان الحكومة، بعد تجدد التوتر الجمعة في عاصمة البلاد.

ونعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أحد أفراد الشرطة الذي قُتل بالرصاص من قِبل مجهولين خلال تأمينه مبنى رئاسة الوزراء.

وكشفت الحكومة إحباط الأجهزة الأمنية «محاولة اقتحام، نفّذتها مجموعة مُندسّة ضمن المتظاهرين، استهدفت مبنى الحكومة»، واصفة استهداف المقر بـ«التعدي المباشر على مؤسسات الدولة». وحذّرت في بيان من محاولات اختراق وافتعال أعمال عنف قد تستهدف المتظاهرين، لتأجيج وزعزعة الاستقرار.

وقد تجمع مئات المتظاهرين في ميدان الشهداء بطرابلس، مساء الجمعة، للمطالبة برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وشهد التجمع وجودا أمنيا كثيفا، حيث أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس» بوجود نحو 40 آلية في المكان.

جاءت هذه التطورات بعد يوم هادئ تقريبا مرّ على سكان طرابلس، بعد الاشتباكات التي دارت بين مجموعات مسلحة متنافسة في العاصمة الليبية طرابلس الأسبوع الماضي.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بعد التظاهرة الكبيرة في وسط المدينة، باستقالة 6 وزراء ونواب وزراء من حكومة الدبيبة، وقد أكّد اثنان منهم ذلك في فيديو.

وفيما يتعلق بتأثير التطورات الأخيرة على النفط الليبي، قالت شركة النفط الوطنية، في بيان لها، إن عملياتها في المنشآت النفطية تسير بشكل طبيعي، حيث تعمل صادرات النفط والغاز بانتظام.