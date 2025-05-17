شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار كبيرة.. 20 قتيلًا في الولايات المتحدة بسبب الأعاصير والان نبدء بالتفاصيل

الأعاصير في الولايات المتحدة

الدمام - شريف احمد - ذكرت السلطات في ولايتي كنتاكي وميسوري، اليوم السبت، أن 20 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في وسط الولايات المتحدة، بعد مرور أعاصير تسببت بأضرار كبيرة في مدينة سانت لويس.وأعلن حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير على حسابه على منصة اكس أن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في عواصف ليل الجمعة، قائلًا: "للأسف من المتوقع أن ترتفع هذه الحصيلة مع ورود مزيد من المعلومات".كما أفادت العديد من وسائل الإعلام الأميركية على غرار "إن بي سي نيوز" و"واشنطن بوست" عن سبعة قتلى في ولاية ميسوري المجاورة بينهم العديد في مدينة سانت لويس.وقالت رئيسة بلدية المدينة كارا سبنسر للصحافيين مساء الجمعة "مدينتنا في حداد الليلة. الخسائر في الأرواح مروعة وكذلك الدمار".وعام 2024 تسببت الحوادث الناجمة عن الأعاصير بمقتل 54 شخصا في الولايات المتحدة، وفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).