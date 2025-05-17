شكرا لقرائتكم خبر عن بعمق 97 كيلومترًا.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب وسط البيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر وسط البيرو اليوم.

وأوضح المعهد الجيوفيزيائي في البيرو أن مركز الزلزال وقع على بعد 23 كيلومترًا جنوبي مدينة بوكيو في إقليم لوكاناس وعلى عمق 97 كيلومترًا, ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار. زلزال نيوزيلندا ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، أمس الجمعة، جنوب جزر "كيرماديك" قبالة سواحل نيوزيلندا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في تقرير لها، أن الزلزال وقع في جنوب غربي جزر "كيرماديك"، وعلى عمق 64.2 كم.