مسؤولون لـ"CNN": إدارة ترامب تجري مراجعة فنية معقدة للعقوبات على سوريا تمهيدًا لرفعها

أكّدت ثلاثة مصادر مطّلعة لشبكة "سي إن إن- CNN" الأميركيّة، أنّه "عندما أعلن الرّئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركيّة عن سوريا خلال رحلته إلى الشّرق الأوسط هذا الأسبوع، كان ذلك بمثابة تحوّل كبير في السّياسة من شأنه أن يعيد تشكيل المنطقة، وأثار جدلًا واسعًا في الحكومة الأميركيّة لتنفيذ القرار".

وكشفت أنّ "مسؤولي إدارة ترامب كانوا يقومون منذ أشهر، باتصالات هادئة لتمهيد الطّريق لتخفيف العقوبات، واحتمال عقد لقاء رفيع المستوى مع الرّئيس السّوري الانتقالي أحمد الشرع، لكن الإعلان عن رفع العقوبات بسرعة فاجأ بعض المسؤولين".

وأشار مصدر مطّلع على المناقشات لـ"CNN"، إلى أنّ "هذا لم يكن قرارًا ارتجاليًّا من الرّئيس. فقد نوقش هذا الاحتمال لأشهر، لكن ترامب تجاوز بكثير ما كان يجري على مستوى العمل". ولفت مسؤولون للشّبكة، إلى أنّ "الإدارة الأميركيّة تجري حاليًّا مراجعةً فنيّةً مُعقّدة للعقوبات، ومن المتوقَّع أن تستغرق أسابيع. لا توجد قيود على سلطة الإدارة في إصدار إعفاءات من العقوبات، لكن العمليّة ستستغرق وقتًا طويلًا".