"النشرة": فوز المجلس البلدي في بلدة حزين- قضاء بعلبك بالتزكية

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بـ"فوز المجلس البلدي في بلدة حزين- قضاء بعلبك في محافظة البقاع، بالتزكية". وأوضح أنّ "الفائزين هم: علي أحمد الضيقة، علي محمد الضيقة، ركان علي الضيقة، حسين علي الضيقة، رشاد محمود برو، علي ملحم هدوان، عباس محمد الشاويش، هشام أحمد الضيقة، غسان علي الضيقة، محمد عزت الضيقة، عبير عصمت صالح؛ ومها حيدر الضيقة".

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