رئيس إيطاليا استقبل الرئيس عون مؤكدًا دعم بلاده للبنان ولجيشه واستعداد شركة "إيني" لمعاودة التنقيب

أشار الرّئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، خلال استقباله رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ في قصر الكويرينالي، بعد أنّ أدّت له التّحيّة ثلّة من الحرس الإيطالي، إلى أنّها "سعادة كبيرة أن أستقبلكم وأتحاور معكم وأبارك لكم انتخابكم لرئاسة الجمهوريّة، متمنّيًا لكم أن تكون ولايتكم الرّئاسيّة مليئةً بالأمل ل​لبنان​ والشّرق الأوسط وللعلاقات اللّبنانيّة الإيطاليّة".

وأكّد "دعم بلاده للبنان وللجيش اللبناني، واستعداد شركة "إيني" الإيطاليّة لمعاودة عملها في سياق التّنقيب عن النّفط في الحقول اللّبنانيّة".

من جهته، شكر الرّئيس عون نظيره الإيطالي على "الدّعم الّذي تقدّمه بلاده للبنان في المجالات كافّة، إضافةً إلى وقوفها إلى جانبه في المحافل الإقليميّة والدّوليّة". كما شكره على المشاركة الإيطاليّة في قوّة "اليونيفيل" العاملة في الجنوب اللّبناني، مشدّد على "امتنان اللّبنانيّين للدّعم الّذي تقدّمه إيطاليا لبلدهم في المجالات كافّة".

وذكر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة، أنّ "البحث تناول ضرورة تفعيل العلاقات بين البلدين، إضافةً إلى جولة أفق حول الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة"، مبيّنًا أنّه "حضر اللّقاء سفيرة لبنان لدى روما ميرا الضاهر، والمستشار الخاص للرّئيس عون العميد اندره رحال".

كما زار الرّئيس عون مقر الوكالة البطريركيّة المارونيّة في روما، حيث كان في استقباله الوكيل البطريركي لدى الكرسي الرّسولي ورئيس المعهد الحبري الماروني في روما المطران يوحنا رفيق الورشا، راعي الأبرشيّة المارونيّة في البترون المطران منير خيرالله، القاضي في محكمة الروتا الرّومانيّة في الفاتيكان المونسنيور أنطوان الشويفاتي، نائب رئيس المعهد الماروني والقيّم البطريركي الماروني في روما المونسنيور جوزف صفير؛ وجمهور الكهنة الّذين يتابعون دراساتهم في روما.

ورحّب المطران الورشا بالرّئيس عون، منوّهًا بزيارته للوكالة المارونيّة، ثمّ رُفعت الصّلاة لتوفيقه في مهامه الرّئاسيّة وعلى نيّة لبنان.

ودوّن الرئيس عون في السّجل، الآتي: "بكل فرح وسعادة، أزور اليوم المدرسة المارونيّة في روما، هذه المنارة الرّوحيّة والأكاديميّة والثّقافيّة والتّاريخيّة للشّعب اللّبناني وللموارنة في العالم أجمع. إنّ هذا المقام المبارك يجسّد إيماننا المتجذّر وغنى تراثنا وكنيستنا، والرّوابط الّتي تجمع لبنان بالكنيسة الكاثوليكيّة. حمى الله هذا الصّرح وحمى لبنان الحبيب".