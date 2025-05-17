جريح بتصادم على طريق قصرنبا- بعلبك و5 جرحى بحادث سير على طريق جب جنين- كفريا

أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بوقوع "جريح نتيجة تصادم بين سيّارة ودرّاجة ناريّة على طريق عام قصرنبا- بعلبك، و5 جرحى نتيجة تصادم بين فان لنقل الرّكاب وسيّارة على طريق عام جب جنين- كفريا".

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