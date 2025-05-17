تيمور جنبلاط: نتمنى أن ينحسب الحرص على تحقيق التوازن الوطني على مدينة بيروت

هنّأ رئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" النّائب ​تيمور جنبلاط​، "الفائزين في الانتخابات البلدية والاختيارية في الدّورتَين الأخيرتَين، والرّوح الوفاقيّة الّتي سادت الاستحقاق، وعكست إيمان المواطنين العميق وخاصّةً الشّباب والمرأة منهم، بأهميّة العمل البلدي ودوره الأساسي في تعزيز التّنمية المحليّة، من خلال العمل الجادّ والدّؤوب لمصلحة بلداتهم وأهلهم؛ لجعلها نموذجًا للتّنظيم والتّطوير".

ونوّه، خلال لقائه عددًا من المجالس البلديّة والاختياريّة المنتَخبة في قصر المختارة، بالقرى والبلدات "الّتي حرصت على تحقيق التّوازن الوطني خاصّةً في الجبل، حفاظًا على روح المصالحة والعيش المشترك"، متمنّيًا أن "ينسحب الحرص ذاته على باقي المناطق وخاصّةً مدينة ​بيروت​، الّتي تبقى عاصمة كل اللّبنانيّين وحاضنة مكوّنات الوطن".

وهنّأ جنبلاط أيضًا، وزارة الدّاخليّة والبلديّات وإدارات الدّولة المعنيّة وأجهزة الامن على اختلافها، "لحسن تنفيذ القرارات، وإنجاز المرحلتَين الانتخابيّتَين المتبقّيتَين بالرّوحيّة والتّوجّهات ذاتها".