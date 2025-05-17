الدفاع المدني: تنفيذ 72 مهمة إطفاء حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة والقصف الإسرائيلي

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامّة في ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أنّ "بناءً على توجيهات وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار، وبمتابعة مباشرة من المدير العام للدّفاع المدني بالتّكليف العميد نبيل فرح، استنفرت وحدات الإطفاء في المديريّة منذ صباح اليوم السّبت، لمواجهة سلسلة من الحرائق الّتي اندلعت في مختلف المناطق اللّبنانيّة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرّياح الخماسينيّة الّتي ساهمت في تسريع تمدّد النّيران، فضلًا عن القصف الإسرائيلي المتواصل على بعض البلدات الجنوبيّة بالقنابل الفوسفوريّة؛ الّذي أدّى إلى اندلاع حرائق في الأحراج والممتلكات".

وأوضحت في بيان، أنّ "الفرق نفّذت خلال هذا النّهار العاصف ما مجموعه 72 مهمّة إطفاء حتّى ساعة إصدار هذا البيان، شملت 63 حريقًا في الأعشاب اليابسة والأحراج، حرائق في منزلَين ومحلَيّن تجاريَّين وسيّارتَين ومولّدَين كهربائيَّين، إضافةً إلى حريق في بناية سكنيّة وآخر في عدد من الخيم".

وأشارت الدّائرة إلى أنّ "هذا اليوم تميّز بحرائق عنيفة اجتاحت أحراج كفرمتى، بعذران، بشامون، بيصور، دير دوريت، عرمون/المونسه، وامتدّت إلى مناطق في بعقلين، بشامون، وضهر الوحش، إضافةً إلى حرائق أخرى في مناطق جبليّة وسكنيّة في المتن (الفنار، المنصورية) وبيروت. كما سُجّلت حرائق في حديدات (جبيل) وكفور العربة (البترون)".

وذكرت أنّه "سُجّلت أيضًا حرائق في عدد من بلدات محافظة عكار، أبرزها السويسة، الجديدة، وببنين، حيث تدخّلت الفرق للحدّ من امتداد النّيران إلى المساحات المأهولة والمزروعة. وفي البقاع، عمل عناصر الدّفاع المدني على إخماد النّيران الّتي اندلعت في مساحة شاسعة من أحراج جرد نيحا".

كما بيّنت أنّ "في محافظة النبطية، تدخّلت وحدات الإطفاء لإخماد حرائق اندلعت بفعل القصف الإسرائيلي بالقنابل الفوسفورية في أحراج بلدات مركبا، حولا، وطلوسة. كما شبّ حريق كبير في مستودع ببلدة عيتا الشعب، عملت الفرق على محاصرته ومنع تمدّده إلى المنازل المجاورة".

ولفتت الدّائرة إلى أنّ "في محافظة لبنان الجنوبي، تمكّن العناصر من إخماد النّيران الّتي اندلعت في خراج طيرفلسيه- الزرارية، وفي أشجار وخيم بلاستيكيّة في أنصارية، وفي أعشاب وأشجار في دبعال- جويا، والطويري".

وجدّدت المديريّة العامّة للدّفاع المدني دعوتها المواطنين إلى "التحلّي بأقصى درجات الوعي"، مهيبةً بالجميع "الامتناع التّام عن إشعال النّيران في الأحراج أو الأعشاب اليابسة، لما يشكّله ذلك من تهديد مباشر للبيئة والسّلامة العامّة". ودعت إلى "الإبلاغ الفوري عن أي حريق عبر الرّقم 125، أو عبر تطبيق واتساب على الرّقم 70192693، للتّدخّل وتقديم المساعدة بأقصى سرعة ممكنة".

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