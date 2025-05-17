أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لدى شعبة المعلومات عن قيام شخص مجهول الهويّة بعمليّات تجارة وترويج مواد مخدّرة في مدينة صيدا. على أثر ذلك، باشرت الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه به وتوقيفه".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجةً للتّحرّيات والاستقصاءات، توصّلت إلى معرفة هويّته ومكان وجوده، ويُدعى: "ع. غ." (مواليد العام 1998، فلسطيني)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2025-05-09، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في صيدا، وضبطت بحوزته كميّةً مختلفةً من المخدرات (كوكايين، باز، حشيشة كيف وماريجوانا)".
وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتجارة المخدّرات وترويجها في صيدا، وأنّه يستحصل عليها من تاجرٍ في منطقة البقاع"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف شخص لقيامه بتجارة المخدرات وترويجها في صيدا وضبط كمية منها بحوزته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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