زار رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، رئيسة الحكومة الإيطاليّة جيورجيا ميلوني في القصر الحكومي كيجي في العاصمة الإيطاليّة روما، حيث أُقيمت مراسم استقبال رسميّة عُزف خلالها النّشيد الوطني اللّبناني والنّشيد الإيطالي، وعرض الرئيس عون ثلّة من حرس الشّرف.
وأوضحت رئاسة الحكومة الإيطاليّة أنّ "ميلوني جدّدت خلال الاجتماع، التّأكيد خلال على التزام إيطاليا القوي الوقوف إلى جانب الشّعب اللّبناني، لاسيّما في هذا الظّرف الحاسم الّذي يحاول فيه لبنان تطبيق برنامج طموح للإصلاحات، ما يتيح له فرصة طيّ صفحة الأزمات المتعدّدة الّتي عصفت به".
وأشارت إلى أنّ "الجانبَين تناولا بشكل خاص الوضع في جنوب لبنان، حيث تتواجد إيطاليا بأكثر من ألف جندي في إطار قوّات "اليونيفيل"، وأكّدا على الدّور الّذي لا غنى عنه الّذي تؤدّيه إيطاليا عبر بعثة الأمم المتّحدة، كما وفي تنسيق الدّعم الدّولي للقوّات المسلّحة اللّبنانيّة من خلال اللّجنة الفنيّة العسكريّة من أجل لبنان، بهدف الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل".
ولفتت إلى أنّ "المحادثات تركّزت أيضًا على الوضع في سوريا، ولا سيّما على أهميّة تحقيق انتقال سياسي شامل، وعلى ضرورة دعم الاقتصاد السّوري واستعادة الخدمات الأساسيّة، وذلك بهدف إتاحة العودة الطّوعيّة والآمنة والكريمة والمستدامة للنّزحين السّوريّين".
وقد حضر اللّقاء سفيرة لبنان لدى روما ميرا الضاهر، والمستشار الخاص للرّئيس عون العميد أندره رحال.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلوني استقبلت الرئيس عون: ملتزمون بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني لاسيما بهذا الظرف الحاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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