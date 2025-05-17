أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" بأنّ "وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بقيادة سمير يزبك، تنفّذ أعمال مسح شامل لشاطئ حالات، بحثًا عن المواطن "ز. م" الّذي فُقد أثناء ممارسته هواية الغطس وصيد السّمك على الشّاطئ".

كانت هذه تفاصيل خبر فقدان مواطن أثناء ممارسته الغطس وصيد السمك على شاطئ حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.