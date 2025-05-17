مستشار مسرور بارزاني: زيارة رئيس الحكومة لواشنطن حاسمة لبحث الشراكة

الرياص - اسماء السيد - كشف مدير المكتب الإعلامي ومستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان نورالدين ويسي، عن الأهمية الاستراتيجية البالغة للزيارة الرسمية التي بدأها رئيس الحكومة مسرور بارزاني، اليوم السبت 17 أيار (مايو) 2025، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

وأوضح ويسي، في تصريح صحفي، أن هذه الزيارة، التي تأتي تلبيةً لدعوة رسمية وتعد الأولى منذ تولي الإدارة الجمهورية بقيادة الرئيس ترامب مهامها، تمثل محطة أخرى في مسار العلاقات الثنائية، وفرصة لمناقشة ملفات جوهرية. وفي هذا الصدد، قدّم ويسي تقييماً مفصلاً للتحديات الراهنة في العلاقة مع بغداد.

واستهل ويسي حديثه بالتأكيد على أن "زيارة السيّد رئيس الحكومة إلى واشنطن تمثل محطة مفصلية في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وتأتي في توقيت حساس لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يخدم مصالح شعبنا وتطلعاته".

وأضاف ويسي أن جدول أعمال رئيس الحكومة سيتضمن لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وأعضاء بارزين في الكونغرس، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مكثفة مع قادة الفكر وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين. كما أشار إلى أن "رئيس الحكومة سيشارك بفعالية في منتدى متخصص بالطاقة، ومن المزمع أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاع الطاقة مع شركات أمريكية رائدة، بهدف تعزيز قدرات الإقليم وتأكيد مكانته على خريطة الطاقة العالمية".

وفي معرض حديثه عن الظروف المحيطة بالزيارة، أوضح نور الدين ويسي أن "هذه المباحثات تأتي في وقت حرج، حيث يسود تقييم متزايد للإحباط في إقليم كوردستان تجاه أداء الحكومة الاتحادية في بغداد، ولا سيّما فيما يتعلق بالتعامل مع المستحقات المالية لإقليم كوردستان وملف النفط. إن القيادة في إقليم كوردستان، وباسم شعب كوردستان، ترى أن المسؤولية السياسية عن التحديات المالية الراهنة التي يواجهها الإقليم، بما في ذلك تأخير رواتب الموظفين، تقع بشكل كبير على عاتق سياسات الحكومة الاتحادية الحالية." وأرجع ويسي ذلك إلى "عدم التزام بغداد بالاتفاقات الموقعة بين الطرفين، سواء ما يتعلق باتفاق إدارة الدولة الذي شكل أساس الحكومة الحالية، أو ما نص عليه البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تفِ بالتفاهمات السياسية التي شكلت أساساً لدعم تشكيلها، مما يمثل تراجعاً عن مبدأ الشراكة والثقة المتبادلة، ويعكس استمراراً للعقلية المركزية التي ترفض الاعتراف بالحقوق الدستورية للإقليم."

وتابع ويسي: "إن ممارسات الحكومة الاتحادية يُنظر إليها على أنها تكتيكات تهدف إلى إضعاف موقف الإقليم الدستوري، عبر ما يمكن وصفه بضغوط اقتصادية ممنهجة. هذا يتجلى في تأخير متعمد للمستحقات المالية وافتعال للمعوقات الإدارية، وتوجيه وزارة المالية الاتحادية لتبني مواقف تتعارض مع مصالح شعب كوردستان، وهذا النهج يعكس عقلية مركزية متجذرة تسعى إلى تهميش النظام الاتحادي والتقليل من شأن الكيان الدستوري والفيدرالي للإقليم، المكفول بموجب الدستور العراقي الدائم، وهو ما يرفضه شعب كوردستان جملة وتفصيلاً."

وشدد مدير المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على أن "قضية المستحقات المالية للإقليم، وفي مقدمتها رواتب الموظفين التي تمس حياة كل فرد من شعب كوردستان، تعد من احدى نقاط الخلاف الجوهرية. فالحكومة الاتحادية، للأسف، تواصل سياسة المماطلة في إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية، وتتخذ من رواتب مواطنيه ورقة ضغط، رغم وفاء حكومة الإقليم بكافة التزاماتها الدستورية والقانونية." وأضاف أن "الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية الاتحادية، بتوجيهات تعكس العقلية المركزية السائدة في بغداد، تتجاوز الإطار الدستوري للعلاقة بين بغداد والإقليم، وتمثل تعدياً على الحقوق المكفولة لشعب كوردستان. لقد قدمت حكومة إقليم كوردستان كل المعلومات والبيانات اللازمة بروح من الشفافية، رغم أن مكانتنا كإقليم فيدرالي تستدعي آليات تعامل مختلفة عن المحافظات."

وفيما يتعلق بملف الطاقة، صرح ويسي قائلاً: "لأكثر من عامين، ورغم الخسائر الفادحة التي تكبدها الإقليم والاقتصاد العراقي ككل، والتي تقدر بمليارات الدولارات، ما زالت الحكومة الاتحادية تضع العراقيل أمام استئناف تصدير نفط الإقليم. إن الهدف من وراء ذلك، كما يراه شعب كوردستان بوضوح، هو إبقاء الإقليم خارج معادلة الطاقة العالمية، ومنعه من ممارسة حقوقه الدستورية في إدارة ثرواته وتنميتها. وهناك قناعة متنامية بأن الحكومة الاتحادية تتماشى مع توجهات، تغذيها العقلية المركزية، تسعى لعرقلة قدرة الإقليم على إدارة موارده النفطية وتصديرها، خدمةً لأجندات تهدف إلى الهيمنة على ثروات العراق بشكل مركزي. هذه السياسات تُفسَّر على أنها محاولة لفرض واقع جديد على الإقليم، يُستخدم فيه الملف المالي كورقة ضغط لانتزاع تنازلات تمس جوهر صلاحياته الدستورية وحقوق شعب كوردستان."

وانتقد ويسي بشدة "الحملات الإعلامية التي تروج لها بعض الأوساط والمسؤولين في بغداد لتأليب الرأي العام العراقي ضد الإقليم، من خلال بث معلومات مضللة ومغلوطة مفادها أن الإقليم يستحوذ على ميزانيات محافظات الجنوب والوسط، وأنه يعتاش على حسابها." وأردف قائلاً: "حتى عملية إرسال الرواتب، التي غالباً ما تكون متأخرة ومجزأة، يتم تصويرها وكأنها منّة وفضل من بغداد على مواطني الإقليم، الذين يُطلب منهم أن يشكروا ليل نهار على ما هو حق أصيل لهم. والحقيقة الصادمة هي أن المبالغ التي يتم إرسالها فعلياً لا تشكل سوى أقل من 5% من مجمل الاستحقاقات المالية للإقليم، بينما تؤكد أخر الإحصاءات والمعايير المعتمدة كالتعداد السكاني الأخير أن حصة الإقليم العادلة يجب ألا تقل عن 14% من الموازنة الاتحادية."

واختتم نور الدين ويسي تصريحه بالقول: "إننا نأمل أن تسهم هذه الزيارة الهامة والمباحثات التي سيجريها رئيس الحكومة في واشنطن، في تعزيز موقف الإقليم وشرح وجهة نظره للمجتمع الدولي، وحشد الدعم اللازم لحقوق شعب كوردستان الدستورية المشروعة، وتوطيد العلاقات مع الحليف الأمريكي بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. ولكن، يجب أن يكون واضحاً أن استمرار هذا النهج من قبل الحكومة الاتحادية، والقائم على العقلية المركزية، قد يدفع الأمور نحو مسارات تصعيدية غير مرغوبة، مما قد يؤثر بشكل سلبي وعميق على مجمل العلاقة بين أربيل وبغداد، ويهدد الاستقرار العام. وبناءً على هذا التقييم، فإن استمرار هذه العقلية المركزية في إدارة الدولة يجعل بناء شراكة حقيقية ومستدامة أمراً صعب المنال، ويقوض أسس الثقة التي يتطلع إليها شعب كوردستان. إن الكرة الآن في ملعب الحكومة الاتحادية لإعادة تقويم المسار عبر خطوات عملية وعاجلة تعالج المظالم القائمة وتعيد بناء جسور الثقة مع شعب كوردستان، ونحذر من أن تبعات عدم القيام بذلك لن تقتصر على طرف واحد، بل ستنعكس على المشهد العراقي برمته."