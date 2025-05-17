شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الريادة: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة بغداد تجسيد لدور مصر القيادى والان مع تفاصيل الخبر

أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، تمثل تأكيدًا واضحًا على الدور الريادي والمحوري الذي تلعبه مصر في الحفاظ على وحدة الصف العربي، وتعزيز العمل المشترك في مواجهة التحديات.

وقال حسنين إن القمة تُعقد في توقيت دقيق تمر به الأمة العربية، خاصة مع استمرار العدوان على قطاع غزة، ووجود ملفات ساخنة تتعلق بالأمن القومي العربي، وهو ما يجعل من مشاركة الرئيس السيسي رسالة دعم وتضامن حقيقية مع القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر كانت ولا تزال حائط الصد الأول في الدفاع عن الدولة الوطنية العربية، مشيدًا بالتحركات المصرية المكثفة خلال الأشهر الماضية من أجل التهدئة، وفتح الممرات الإنسانية، والسعي الحثيث نحو وقف إطلاق النار.

وأشار رئيس حزب الريادة إلى أن انعقاد القمة في بغداد هو حدث مهم يُعيد للعراق دوره الطبيعي ضمن محيطه العربي، مؤكدًا أن مصر دائمًا في مقدمة الداعمين لعودة الاستقرار والسيادة الكاملة للدولة العراقية.

وشدد على أن القيادة السياسية المصرية برهنت في أكثر من مناسبة على أن الأمن العربي كل لا يتجزأ، وأن مصر لن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية تجاه أشقائها العرب.