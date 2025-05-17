اخبار العالم

3 أمناء مساعدين بالجبهة الوطنية.. زكى والصريطى للفنون وضيف الله للتنظيم

0 نشر
0 تبليغ

  • 3 أمناء مساعدين بالجبهة الوطنية.. زكى والصريطى للفنون وضيف الله للتنظيم 1/4
  • 3 أمناء مساعدين بالجبهة الوطنية.. زكى والصريطى للفنون وضيف الله للتنظيم 2/4
  • 3 أمناء مساعدين بالجبهة الوطنية.. زكى والصريطى للفنون وضيف الله للتنظيم 3/4
  • 3 أمناء مساعدين بالجبهة الوطنية.. زكى والصريطى للفنون وضيف الله للتنظيم 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أمناء مساعدين بالجبهة الوطنية.. زكى والصريطى للفنون وضيف الله للتنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

السبت، 17 مايو 2025 05:21 م

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية الأمناء المساعدين لأمانتي الثقافة والفنون والتنظيم، وذلك بعد استقرار لجنة اختيار القيادات عليهم في الاجتماع العاشر للجنة، وموافقة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، وشمل القرار اختيار كلا من د.أشرف زكي والفنان سامح الصريطي أمينان مساعدان لأمانة الثقافة والفنون التي يترأسها د.مدحت العدل أمينا.

واختار الحزب أيمن راغب ضيف الله أمينا مساعدا بأمانة التنظيم المركزية التي يترأسها أحمد رسلان.. وأخطر الحزب لجنة شؤون الأحزاب بالأمناء المساعدين في الأمانتين والتي تمت بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

 

9fe17309-bcdf-4edc-8528-3a1798f9e17e

د.أشرف زكي

 

f27e9942-600c-443b-8f91-f3ab5d78ef88

 

الفنان سامح الصريطي

37de0000-d76d-43b3-8a42-50afb611449e

أيمن راغب ضيف

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements