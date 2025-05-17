شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أمناء مساعدين بالجبهة الوطنية.. زكى والصريطى للفنون وضيف الله للتنظيم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية الأمناء المساعدين لأمانتي الثقافة والفنون والتنظيم، وذلك بعد استقرار لجنة اختيار القيادات عليهم في الاجتماع العاشر للجنة، وموافقة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، وشمل القرار اختيار كلا من د.أشرف زكي والفنان سامح الصريطي أمينان مساعدان لأمانة الثقافة والفنون التي يترأسها د.مدحت العدل أمينا.

واختار الحزب أيمن راغب ضيف الله أمينا مساعدا بأمانة التنظيم المركزية التي يترأسها أحمد رسلان.. وأخطر الحزب لجنة شؤون الأحزاب بالأمناء المساعدين في الأمانتين والتي تمت بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

د.أشرف زكي

الفنان سامح الصريطي

أيمن راغب ضيف