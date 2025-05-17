شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار": كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية وثيقة سياسية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

أكّد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد، جاءت بمثابة وثيقة سياسية شاملة ترسّخ ريادة مصر التاريخية في قيادة العمل العربي المشترك، وتعبّر بصدق عن نبض الشعوب العربية وتطلعاتها نحو الأمن والاستقرار والعدالة.

وأوضح الحزب في بيان رسمي، أن الرئيس السيسي وضع القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل العربي، بلهجة واضحة وصريحة ترفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتدين محاولات تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من قطاع غزة، مشددًا على أن السلام لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف حزب المصريين الأحرار، أن دور الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي بذلت جهودا عظيمة للتهدئة ورعايتها بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لمفاوضات وقف إطلاق النار، يعكس مسؤولية وطنية وإنسانية تتحملها مصر بثبات، ويؤكد مصداقيتها كدولة محورية تسعى للسلام العادل دون التفريط في الحقوق.

كما أشاد الحزب بمواقف الرئيس الحازمة إزاء الأزمات العربية الأخرى، ومنها الملف السوداني، والسوري، والليبي، واليمني، حيث عبّر الرئيس عن رؤية مصرية متزنة تدعو إلى الحلول السياسية الشاملة، ورفض التدخلات الخارجية، وصون سيادة الدول ووحدة شعوبها.

ورأى الحزب أن دعوة الرئيس السيسي لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بعد وقف العدوان تمثل خطوة عملية تعبّر عن التزام مصر التاريخي بإعمار ما دمرته آلة الحرب، وتأكيدًا على أن الحل لا يكون بالتهجير، بل بإحياء الأرض وكرامة الإنسان.

وفي ختام البيان، دعا المصريين الأحرار القوى السياسية والمجتمع المدني في الوطن العربي إلى الالتفاف حول هذا الطرح المصري المتقدم، والعمل الجاد على تحويل خطاب قمة بغداد إلى خطة تحرك عربية فاعلة، قادرة على فرض إرادة الشعوب في وجه التحديات.

كما جدّد الحزب دعمه الكامل لقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهوده في حماية الأمن القومي المصري وامتداده العربي، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، وصياغة مصير ومستقبل عربي قائم على العدل، والسيادة، والتنمية.