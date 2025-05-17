قوى الأمن: توقيف مواطن لقيامه برفقة آخر بانتحال صفة أمنية ومطاردة شخص وسرقة دراجته

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "على أثر تداول مواقع التّواصل الاجتماعي بتاريخ 2025-05-06، فيديو يُظهر شخصَين على متن درّاجة آليّة يقومان بركل سائق درّاجة أخرى ويوقعانه أرضًا أمام حافلة لنقل الرّكّاب في محلّة ​الضبية​، حيث أُصيب الأخير بجروحٍ بليغة ورضوض في أنحاء جسمه، باشرت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات الحادثة لتحديد الفاعلَين وتوقيفهما".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "من خلال المتابعة، تبيّن لشعبة المعلومات أنّ الفاعلَين كانا يطاردان سائق الدّرّاجة "ع. ع." (مواليد عام 2000، لبناني) بدءًا من حارة صخر- ​جونية​، وقد حاولا مرارًا إيقاعه، إلى أن تمكّنا من ذلك في الضبيّة حيث قاما بسرقة درّاجته".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "من خلال الاستقصاءات والتّحرّيات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد الفاعلَين، وأحدهما يُدعى: "ن. أ. ع." (مواليد عام 2010، لبناني)، وقد أُعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان الشّخص المذكور وتوقيفه بالتّنسيق مع القضاء"، لافتةً إلى أنّ "بتاريخ 2025-05-10، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في ​حالات​- نهر إبراهيم".

وأشارت إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه، برفقة شخص آخر، بانتحال صفة أمنيّة ومطاردة أحد الأشخاص من جونية إلى الضبيّة، حيث قاما بركله وسرقة درّاجته الآليّة. وقد تعرّف المُعتدى عليه على الموقوف، وأكّد أنّه أحد الشّخصَين اللّذين قاما بدفعه عن الدّرّاجة وسرقتها".

كما ذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحق الموقوف وأودع المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص، فيما لا يزال العمل جاريًا لتوقيف المتورّط الآخر".