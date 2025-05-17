قائد الجيش بحث مع الصمد وبارود والقنصل الفخري لأوغندا بالأوضاع العامة في البلاد

استقبل قائد الجيش العماد ​رودولف هيكل​ في مكتبه في اليرزة، رئيس لجنة الدّفاع الوطني والدّاخليّة والبلديّات النّائب جهاد الصمد، والوزير السّابق زياد بارود. كما استقبل القنصل الفخري لأوغندا في لبنان محمد خضر حسين.

وخلال هذه اللّقاءات، تناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد.