سلام التقى سانشيز: لبنان يدعو للوقف الفوري للعدوان على غزة ويثمن كل جهد بهذا الاتجاه

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، رئيس الحكومة الإسبانيّة بيدرو سانشيز، على هامش القمّة العربيّة المنعقدة في بغداد. وقد تناول اللّقاء تداعيات الحرب على قطاع غزة، وأهميّة التّحرّك الدّولي العاجل لوقفها، واحتواء آثارها الإنسانيّة والسّياسيّة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
وأكّد سلام أنّ "لبنان، انطلاقًا من ثوابته الوطنيّة والإنسانيّة، يدعو إلى الوقف الفوري للعدوان على غزة، ويثمّن كل جهد صادق يُبذل في هذا الاتجاه"، معربًا عن تقديره "للمواقف الإسبانيّة المتقدّمة في دعم لبنان، فضلًا عن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين وتبنّيها حلّ الدّولتَين كمدخل لتحقيق سلام عادل وشامل". وشكر سانشيز على "مشاركة بلاده في قوّات الطّوارئ الدّوليّة العاملة في جنوب لبنان".
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