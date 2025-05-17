سلام أكد لغوتيريس ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية فورًا: ملتزمون بالتعاون مع اليونيفيل

عقد رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​، على هامش القمّة العربيّة الرّابعة والثّلاثين المنعقدة في بغداد، ​​​​​اجتماعًا مع الأمين العام للأمم المتّحدة ​أنطونيو غوتيريس​، تمّ خلاله البحث في تطوّرات الوضع في ​لبنان​ والاعتداءات الإسرائيليّة المتواصلة على الأراضي اللّبنانيّة.

وشدّد سلام على "رفض لبنان القاطع لهذه الاعتداءات، وعلى ضرورة الوقف الفوري لها"، مؤكّدًا أنّ "استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللّبنانيّة يشكّل انتهاكًا فاضحًا لقرارات الشّرعيّة الدّوليّة، وفي مقدّمتها القرار 1701".

وجدّد تأكيد لبنان على "أهميّة الدّور الّذي تضطلع به قوّات الطّوارئ الدّوليّة (اليونيفيل)، وعلى التزام ​الحكومة اللبنانية​ بالتعاون الكامل معها، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق".