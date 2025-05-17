جريح بحادث سير على الطريق المحاذية لنفق نهر الكلب وجريحان بتصادم على أوتوستراد عمشيت

أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بوقوع "جريح نتيجة تصادم بين سيّارة ودرّاجة ناريّة على الطّريق المحاذية لنفق نهر الكلب، وجريحَين نتيجة تصادم بين مركبتين على المسلك الشّرقي لأوتوستراد عمشيت".

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