قوى الأمن: تدابير سير في زحلة غدًا بمناسبة افتتاح كنيسة سيدة الفرح وتدشين متحف

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "عند السّاعة 9:00 من تاريخ 2025-05-18، سيتم افتتاح كنيسة سيدة الفرح وتدشين متحف المتروبوليت نيفن الصيقلي في مدينة ​زحلة​، وذلك بحضور عدد من الشّخصيات الرّسميّة والدّينيّة، مدعوّين وعدد غفير من المواطنين".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك ستتّخذ المديريّة تدابير السّير التّالية:

أوّلًا: إقفال الطّريق الممتدّة من ساحة مقام سيدة زحلة والبقاع إلى ساحة مدرسة عبرين حتّى الانتهاء.

- ثانيًا: تحويل السّير بالقرب من مكان المناسبة إلى طرقات فرعيّة".

وطلبت من المواطنين "التّقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الدّاخلي وتوجيهاتهم، وبعلامات السّير الموضوعة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".