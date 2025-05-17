أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "عند السّاعة 9:00 من تاريخ 2025-05-18، سيتم افتتاح كنيسة سيدة الفرح وتدشين متحف المتروبوليت نيفن الصيقلي في مدينة زحلة، وذلك بحضور عدد من الشّخصيات الرّسميّة والدّينيّة، مدعوّين وعدد غفير من المواطنين".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك ستتّخذ المديريّة تدابير السّير التّالية:
أوّلًا: إقفال الطّريق الممتدّة من ساحة مقام سيدة زحلة والبقاع إلى ساحة مدرسة عبرين حتّى الانتهاء.
- ثانيًا: تحويل السّير بالقرب من مكان المناسبة إلى طرقات فرعيّة".
وطلبت من المواطنين "التّقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الدّاخلي وتوجيهاتهم، وبعلامات السّير الموضوعة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير في زحلة غدًا بمناسبة افتتاح كنيسة سيدة الفرح وتدشين متحف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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