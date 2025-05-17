استكمال التحضيرات اللوجستية للانتخابات البلدية في البقاع وبعلبك الهرمل

استكملت التحضيرات اللوجستية عشية الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل يوم غد الاحد وسط تدابير أمنية مشددة.

وكان محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده قد انجز عملية توزيع الصناديق على رؤساء الاقلام والكتبة عند الرابعة من صباح اليوم السبت بنجاح وسلاسة بعد اسابيع من التحضيرات وبجهود موظفي سراي زحلة الذين تكاتفوا لانجاز هذا الاستحقاق.

بالأرقام

يبلغ عدد الناخبين في قضاء زحلة 187,912 ناخبا في 25 بلدة, حيث تم تحديد مراكز الاقتراع والاقلام التي بلغ عددها 283 قلم اقتراع للمجالس البلدية و260 قلم اقتراع للاختياري.

وكان محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده قد اعلن في وقت سابق فوز كل من بلديات دير الغزال, شهابية الفاعور, ماسا, عنجر- حوش موسى, ورياق حوش حالا بالتزكية.

كما فاز 23 مختارًا بالتزكية في قضاء زحلة جاءت نتيجتهم على الشكل التالي:

دير الغزال-منير جميل السكاف

خضر بك - عنجر- بدروس نظار اندونيان

خضر بك -عنجر-واسكن نوبار قلوشيان

يوغون اولوك- عنجر- هاروتيون بدروس لاكيسيان

شهابية الفاعور- سهى حكمت الجمعة

وادي العرايش- جورج فوزي حبشي

ماسا -قاسم محمد ناصر

بتياس عنجر- موسيس وانس تشابريان

الوقف- عنجر سروب يسايي سقايان

تل الاخضر- نجيب عبد اللطيف قزعون

شهابية الفاعور- بسام محمد الشهاب

الراسية التحتا -سليم جوزيف حوكو

النبي ايلا -محمد فواز خليل

زحلة حي السيدة -جورج سليم حمزو

زحلة الميدان الغربي -سمير مخايل سعادة

زحلة الراسية الفوقا -وهبة يوسف القاصوف

شتوره- فادي كريم صوما

حاجي حبيلي- عنجر- هوفيك هاكوب كوداشيان

مكسه- عقل عادل سعيد

قوسايا- طانيوس ناصيف عبدو

المعلقة الشمالي- حمود علي ابو احمد

الفرزل التحتا -جورج عزيز دعيبس

الفرزل التحتا -جورج فايز حنا

وفي ما يلي عدد الناخبين في كل بلدة مع عدد اقلام الاقتراع

-ابلح: 2352 ناخب و4 مراكز اقتراع

-الفرزل التحتا: 2564 ناخب 4 مراكز اقتراع

-الفرزل الفوقا: 1588ناخب 3 مراكز اقتراع

-الكرمة: 370 ناخب قلم اقتراع واحد

-الوقف: 401 ناخب قلم اقتراع واحد

-بتياس: 1319 ناخب 3 مراكز اقتراع

-برالياس 12085 ناخب 21 مركز اقتراع

-بوارج: 1748 ناخب 3 مراكز اقتراع

-تربل 2643 ناخب 4 مراكز اقتراع

تعلبايا: 7337 ناخب 11 مركز اقتراع

تعنايل: 977 ناخب مركز اقتراع عدد 2

-تل الأخضر/قب إلياس 105 ناخب ومركز اقتراع واحد

تويته: 192 ناخب مركز اقتراع واحد

-جديتا: 4328 ناخب 7 مراكز اقتراع

-جلالا 393 ناخب مركز اقتراع واحد

-حاجي حبيلي/عنجر 676 ناخب ومركز اقتراع عدد 2

-حزرتا: 3900 ناخب 6 مراكز اقتراع

-حوش الغنم: 403 اصوات مركز اقتراع واحد

-حوش حالا 5672 ناخب 10 اقلام اقتراع

-حي السلم /رياق: 410 ناخب قلم اقتراع واحد

-حي الفيكاني: 1636 _ 3 اقلام اقتراع

-خضر بك/عنجر: 1828 ناخب و4 اقلام اقتراع

-الدلهمية: 3613 ناخب 5 اقلام اقتراع

-ديرالغزال: 951 ناخب قلم اقتراع عدد 2

-رعيت: 1785 ناخب 3 اقلام اقتراع

-رياق: 3029 ناخب 6 اقلام اقتراع

-زحلة البربارة: 4122 ناخب 8 اقلام اقتراع

زحلة الراسية التحتا: 3270 ناخب 6 اقلام اقتراع

-زحلة الراسية الفوقا: 4271 ناخب 8 اقلام اقتراع

-زحلة المعلقة: 7703 ناخب 14 مركز اقتراع

-زحلة المعلقة الشمالي 3936 ناخب 6 اقلام اقتراع

-زحلة الميدان الشرقي: 5038 ناخب 10 اقلام اقتراع

-زحلة الميدان الغربي: 4822 ناخب 9 اقلام اقتراع

-زحلة حوش الأمراء: 8054 ناخب 13 قلم اقتراع

-زحلة حوش الزراعنة 4510 ناخب 8 اقلام اقتراع

-زحلة حي السيدة 1737 ناخب 3 اقلام اقتراع

زحلة سيدة النجاة: 3019 ناخب 6 اقلام اقتراع

-زحلة كرك نوح: 3524 ناخب 6 اقلام اقتراع

زحلة مار إلياس: 4964 ناخب 10 اقلام اقتراع

-زحلة مار انطونيوس 1815 ناخب 4 اقلام اقتراع

-زحلة مار مخايل: 4544 ناخب 8 اقلام اقتراع

-زحلة وادي العرايش: 1924 ناخب 3 اقلام اقتراع

سعدنايل: 6816 ناخب 10 اقلام اقتراع

-شتوره: 367 ناخب قلم اقتراع واحد

-شهابية الفاعور: 1625 ناخب قلم اقتراع عدد 2

-علي النهري: 8193 ناخب 11 قلم اقتراع

-عين كفرزبد: 2381 ناخب 4 اقلام اقتراع

-قاع الريم: 1928 ناخب 4 اقلام اقتراع

-قب إلياس التحتا: 7673 ناخب 12 قلم اقتراع

-قب إلياس الفوقا: 4079 ناخب 8 اقلام اقتراع

-قوسايا: 1135 ناخب اقلام اقتراع عدد 2

-كابوسية: 760 ناخب اقلام عدد 2

-كفرزبد: 4527 ناخب 8 اقلام اقتراع

-مجدل عنجر: 9059 ناخب 12 قلم اقتراع

-ماسا: 665 ناخب قلم اقتراع واحد

-مريجات: 1955 ناخب 4 اقلام اقتراع

-مكسه: 1279 ناخب اقلام اقتراع عدد 2

-الناصرية: 1062 ناخب قلم اقتراع عدد 2

-النبي ايلا: 1587 ناخب اقلام اقتراع عدد 3

-نيحا: 1527 ناخب قلم اقتراع عدد 3

وادي الدلم: 840 ناخب قلم اقتراع عدد 2

يوغون اولوك- عنجر: 896 ناخب قلم اقتراع عدد 2

وتعيش قرى وبلدات قضاء زحلة أجواء انتخابية تتفاوت سخونتها بحسب طبيعة المعارك التي تتداخل فيها الحسابات العائلية مع الحسابات السياسية, ولا يغيب دور الاحزاب عن دعم اللوائح أو مرشحين داخل هذه اللوائح وتسود حالة من الترقب في البلدات الكبرى مثل بلدية زحلة المعلقة وتعنايل حيث تتنافس لائحتان: الاولى "زحلة رؤية وقرار" ويترأسها رئيس البلدية الحالي المهندس أسعد زغيب والمدعومة من النائب ميشال ضاهر, النائب السابق سيزار المعلوف, الكتائب اللبنانية والكتلة الشعبية والعائلات, والثانية "قلب زحلة" المدعومة من القوات اللبنانية برئاسة المهندس سليم غزالة.

أما في بر إلياس, حيث الحضور الأكبر للطائفة السنية, تدور معركة بلدية عائلية شرسة, بين الخصوم التقليديين؛ عائلات الميس وعراجي وميتا, إضافةً إلى عائلتي سلوم ودلّة, اللتين انضمتا إليهم, في التنافس على رئاسة البلدية.

ويتوزع المتنافسون على ثلاث لوائح؛ الأولى لائحة "صوت بر الياس" برئاسة رضا الميس, المتحالف مع الجماعة الإسلامية والعائلات, والثانية لائحة "بر الياس بالقلب" برئاسة فايز سلوم وعصام خير عراجي, ويدعمها الشيخ احمد القطان

أمّا الثالثة , فهي لائحة "مستقبل بر الياس" سعد ميتا ومحمد خير دلة.

وفي سعدنايل, يخوض السباق الانتخابي تحالف خالد الشحيمي وندى صوان ورفيق رحيمي (الذين اتفقوا على تقاسم رئاسة البلدية), ضدّ الرئيس الحالي حسين الشوباصي وأيمن صوان وخالد عزيز الرحيمي.

إلى قب إلياس, حيث تُخاض معركة عائلية متكافئة محورها لائحتان؛ الأولى برئاسة فادي المعلم والثانية برئاسة المختار صلاح حمزة طالب.

وفي مكسة, فإن الصراع يدور داخل عائلة الميس, بين الرئيس الحالي عاطف الميس الذي أعلن لائحة كاملة باسم "الوحدة والإنماء", ولائحة "الازدهار" برئاسة عماد الميس.

أمّا في شتورا, فالمعركة تدور بين لائحة "شتورا تستحق" برئاسة ميشال مطران ونائب الرئيس قاسم شمس. وحال دون فوزها بالتزكية ترشُّح الرئيس الحالي نقولا عاصي وربيع خلف.

وتخوض بوارج معركة اعتيادية بين رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط ورئيس البلدية محمد البسط, بلائحة "نبض بوارج", ضدّ خصومه التقليديين من عائلة جابر, الذين رشحوا كمال جابر لرئاسة لائحة "الإصلاح والانماء", المنتمي إلى "جمعية المشاريع الخيرية".

وفي مجدل عنجر تتنافس لائحة "مجدل عنجر بتجمعنا التي يرأسها كل من جاد حمزة والدكتور علي صالح مقابل لائحة "كرامة مجدل عنجر" يرأسها المهندس خالد محمد حمّود ومدعومة من العائلات.

أما لائحة "قاع الريم تتجدد" فيرأسها غسان صليبا ولائحة "قاع الريم" يرأسها وسام تنوري ( رئيس البلدية الحالي)

وفي نيحا لائحة "أوفياء لنيحا" برئاسة مروان فوزي المعلوف ولائحة "ثقافة وإنماء" برئاسة انطوان جورج كرباج

اما حزرتا فتتنافس لائحة "التنمية و الوفاء" ويرأسها حسان نور الدين ابو حمدان, مع لائحة "حزرتا بيتنا" التي يرأسها احمد علي ابو حمدان (ابو لطيف)

وفي تعلبايا , تتنافس لائحة "نهضة تعلبايا" برئاسة سليمان سماحة مقابل لائحة "تعلبايا بالقلب" برئاسة انطوان بولس فياض"

اما كفرزبد فتتنافس لائحة "الوفاق" برئاسة حسين رشدي شكر مع لائحة " وعد عهدنا" برئاسة عمر يوسف الخطيب.

وفي علي النهري تتنافس لائحة "التنمية والوفاء" برئاسة الحاج ملحم المكحل والاستاذ علي البرجي مناصفة بوجه أفراد.

وفي بلدة قوسايا, تتنافس لائحة "نبض جديد لمستقبل واعد" برئاسة رئيس البلدية السابق ناصيف منصور كعدي وماريو انطوان كعدي مناصفة مقابل "لائحة استمرارية "تجدد وانماء" مناصفة برئاسة وديع سليم كعدي وداوود حبيب كعدي.

وفي ابلح تتنافس لائحة" ابلح بتجمعنا" برئاسة ربيع سمعان وجوزيف ابو زيدان مناصفة مقابل لائحة "صوت الشباب" برئاسة إيلي أبو زيدان وهي لائحة غير مكتملة.

أما في رعيت, فتتنافس لائحة "رعيت هويتي" برئاسة يعقوب قازان والمهندس إيلي عبدو مناصفة, مع لائحة" الوفاء لرعيت" برئاسة ضاهر قازان.

وفي النبي ايلا تتنافس لائحة "القرار الحر " برئاسة الدكتور علي محمد أمين السيد, ولائحة ثانية توافقية يرأسها مناصفة كل من محمد علي السيد وهشام حسين امين السيد.

وفي جديتا تتنافس لائحة "معًا اقوى" برئاسة المهندس جورج خزاقة مع لائحة " جديتا بتجمعنا" برئاسة العميد ميشال خاطر".

اما في المريجات, فتتنافس لائحة "كفاءة وإنماء" برئاسة رئيس البلدية الحالي جمال بشعلاني مع لائحة "ايد بإيد" برئاسة إيلي بشعلاني.

وفي تربل تتنافس لائحة " تربل بتجمعنا" برئاسة كابي طوني فرج وابراهيم غسان الرامي مناصفة مع لائحة" تربل أولاً" برئاسة المهندس طوني خوري وجان نصار مناصفة.

وفي الفرزل لائحتان الاولى يرأسها رئيس البلدية الحالي ملحم الغصان وجورج وديع نصرالله وتدعى " معًا لفرزل افضل", ولائحة "فرزل الكرامة" برئاسة بسام سعد وإيلي شحاده مناصفة.

وفي بلدة الناصرية , تتنافس لائحة "التنمية والوفاء" برئاسة رئيس البلدية الحالي فواز الترشيشي" يقابله لائحة غير مكتملة من ٣ افراد.

أما في بلدة عين كفرزبد, فتتنافس لائحة " النهضة والإنماء برئاسة علي اسماعيل الساحلي مقابل مرشحين منفردين.