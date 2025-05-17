استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني شارل عربيد حيث تم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إضافة إلى برنامج عمل المجلس. كما تابع بري الامور المتعلقة بالأوضاع العامة والمستجدات السياسية والمالية والشؤون التشريعية خلال استقباله وزير المالية ياسين جابر.

كانت هذه تفاصيل خبر بري التقى جابر وبحث معه تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والمالية وشؤونا تشريعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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