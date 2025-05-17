الرئيس عون من روما: لبنان سيبقى نموذجًا يُحتذى به مؤكدًا للعالم أن الحوار هو مسيرة تحتاج لإرادة صلبة

أشار رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​، عقب وصوله والسيّدة الأولى إلى روما، لتمثيل ​لبنان​ في القدّاس الحبري الأوّل للبابا لاوون الرّابع عشر غدًا، إلى أنّ "مشاركة لبنان ليست بروتوكوليّة، بل تأكيد على الرّوابط العميقة والعلاقة الرّاسخة الّتي تجمع لبنان والكرسي الرّسولي".

وأكّد أنّ "لبنان، بتنوّعه الطّائفي والمذهبي، سيبقى مؤمنًا أكثر من أي وقت مضى، برسالته التّاريخيّة في الحرّيّة والتعدديّة"، مشدّدًا على أنّ "لبنان سيبقى نموذجًا يُحتذى به، مؤكّدًا للعالم أنّ الحوار ليس شعارًا، بل هو مسيرة تحتاج إلى إرادة صلبة، جوهرها أنّ الكرامة والعدالة والسّلام ليست امتيازات، بل حقوقٌ لكل إنسان؛ بغضّ النّظر عن دينه أو هويّته".