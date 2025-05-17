الداخلية السورية: مقتل عنصر أمني خلال مداهمة وكر خلية لـ"داعش" في حلب وتوقيف أحد أفرادها

أعلنت ​وزارة الداخلية السورية​ أنّ "مديريّة أمن ​حلب​ نفّذت بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات العامّة، عمليّة مداهمة استهدفت وكرًا تتحصّن فيه خلية تابعة لتنظيم "داعش". وقد أسفرت العمليّة عن إلقاء القبض على أحد أفراد الخليّة، فيما لا تزال العمليّة مستمرّةً للوصول إلى بقيّة عناصرها".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "الاشتباكات الّتي رافقت العمليّة، أسفرت عن مقتل عنصر من قوى الأمن العام، قبل أن تتمكّن الدّوريّة من اقتحام الموقع وضبط عبوات ناسفة، سترة مفخّخة، وعدّة بدلات تعود لقوى الأمن العام كانت بحوزة أفراد الخليّة".

ولفتت الوزارة إلى أنّ "الجهات الأمنيّة تؤكّد استمرار عمليّاتها الرّامية إلى رصد ومنع أي نشاط إرهابي، ومواصلة الجهود الحثيثة لضمان استتباب الأمن والاستقرار في جميع المناطق ضمن الأراضي السّوريّة".