الجبير: السعودية تدعم الجهود الرئيس عون لإصلاح المؤسسات وحصر السلاح بيد الدولة

أعلن وزير الدّولة للشّؤون الخارجيّة السّعوديّة ​عادل الجبير​، أنّ "السّعوديّة تدعم الجهود الّتي يقوم بها الرّئيس اللّبناني لإصلاح المؤسّسات وحصر السّلاح بيد الدّولة، آملين أن تحقّق الحكومة اللّبنانيّة تطلّعات الشّعب اللّبناني الشّقيق، والمحاظة على أمن ​لبنان​ واستقراره ووحدة أراضيه".

وشدّد، في كلمته خلال الدّورة الـ34 للقمّة العربية في العاصمة العراقيّة بغداد، على أنّ "الظّروف الاستثنائيّة الّتي تمرّ بها ​القضية الفلسطينية​، تتطلّب مواصلة جهودنا المشتركة لرفع المعاناة الإنسانيّة الّتي يتعرّض لها الشّعب الفلسطيني الشّقيق ووقف الجرائم والانتهاكات الّتي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيليّة".

ولفت الجبير إلى أنّ "​السعودية​ تشدّد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النّار في ​غزة​، وترفض بشكل قاطع أي محاولات للتّهجير القسري للفلسطينيّين".

وأشار إلى أنّ "السّعودية تؤكّد رفضها للاعتداءات الإسرائيليّة على الأراضي السّوريّة، وتشدّد على أهميّة دعم الحكومة في مواجهة التّحديّات الأمنيّة، وضرورة تكثيف الجهود العربيّة للتصدّي لأي محاولة من شأنها زعزعة أمن ​سوريا​"، مبيّنًا أنّ "السّعوديّة تشيد أيضًا بإعلان الرّئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا، والّذي يمثّل فرصة عظيمة للبناء والتّعافي وإعادة الإعمار".

كما ركّز على أهميّة "مواصلة الحوار في السودان لإنهاء النّزاع والحفاظ على سيادته ووحدته"، موضحًا "أنّنا سنواصل العمل على تحقيق الاستقرار في اليمن"، ومشدّدًا على "ضرورة المحافظة على أمن الممرّات البحريّة وإدامة حركة الملاحة العالميّة فيها".