وزير الخارجية التونسي: يجب محاسبة الكيان الإسرائيلي المحتل على جرائمه التي لم تشهدها البشرية من قبل

أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي خلال القمة العربية في بغداد، أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خطيرة للغاية مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. ولفت النفطي إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لكارثة إنسانية غير مسبوقة تستدعي تدخلًا عاجلاً.

وأضاف أن العدوان الهمجي على غزة يشكل تحديًا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، معربًا عن رفض تونس التهجير القسري لسكان غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد على "ضرورة محاسبة الكيان الإسرائيلي المحتل على جرائمه التي لم تشهدها البشرية من قبل"، مؤكداً أن عملية التدمير الممنهج للفلسطينيين تتفاقم يوميًا وحجم الكارثة يفرض تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي.