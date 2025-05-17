الشيباني في قمة بغداد: نؤكد تمسك سوريا بوحدتها ورفض التدخلات الخارجية

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في كلمته خلال القمة العربية في بغداد، تمسك الشعب السوري بعروبته وأن البيت العربي هو الملاذ الحقيقي، معرباً عن خالص الشكر والتقدير للعراق على حسن الضيافة، مشدداً على أن ما يجمع الدول العربية هو هوية جامعة ومصير واحد، ومتمنياً التوفيق للعراق في رئاسته للقمة الحالية.

وأضاف الشيباني أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا تم استقباله بإيجابية، معتبراً أن الاجتماع على أرض بغداد يشكل فرصة تأريخية لتجديد الوحدة والتآلف بين الدول العربية.

وأوضح أن سوريا تنطلق من رؤيتها نحو عمقها العربي، حيث تمثل الوحدة العربية ركيزة أساسية لبناء المستقبل، مؤكداً أن المصالحة لا تتحقق دون إنصاف، وأن سوريا متمسكة بوحدتها وترفض أي تدخلات خارجية.

وشدد الشيباني على أن سوريا لا تقبل الوصاية ولا تكون ساحة لصراع الآخرين، وترفض أن تكون طرفاً لمحور ضد محور، مطالباً بدعم وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

وأشار إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرق القانون الدولي من خلال اعتداءاته على الجنوب السوري.