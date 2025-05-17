إردوغان: مباحثات اسطنبول بين روسيا وأوكرانيا "مهمة جدا" لإنهاء الحرب

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن المباحثات التي جرت خلال الأسبوع الحالي في اسطنبول بين روسيا واوكرانيا "مهمة جدا" لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وشدد في تصريح له من الطائرة التي أعادته من قمة أوروبية عقدت في ألبانيا أن "جمع وفدي البلدين في اسطنبول مهم جدا لإنهاء الحرب وإحلال السلام في المنطقة".
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