أمير قطر: القمة العربية انعقدت في ظروف تستوجب تعاونًا عربيًا ودوليًا لحل أزماتها

أشار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى "أنّنا اجتمعنا اليوم في بغداد، في القمّة العربيّة الـ34، الّتي انعقدت في ظروف إقليميّة ودوليّة تستوجب تعاونًا عربيًّا ودوليًّا لحل أزماتها".
وأعرب في تصريح، عن أمله في أن "تنعكس مخرجات وقرارات القمّة في تعزيز تضامننا العربي، وترسيخ التّكامل بين بلداننا في مجالات التّعاون القائم كافّة"، شاكرًا للعراق "جهوده في توطيد أواصر الأخوّة، ودوره الفاعل في تدعيم العمل العربي المشترك".
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