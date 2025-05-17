روسيا تهدد من اسطنبول بحرب أبدية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت أوكرانيا أن موقف روسيا التفاوضي في إسطنبول يُظهر عدم جديتها بشأن السلام، وانها تريد أوكرانيا "دولة غير قابلة للحياة".

وبينما يضغط حلفاء أوكرانيا على الريس الأمركي دونالد ترامب لفرض عقوبات جديدة، على موسكو، كشف النقاب عن بعض تفاصيل الاجتماع الأوكراني الروسي في تركيا، وهي تراوحت بين تهديدات مُخيفة ومطالب إقليمية.

وصرح مصدر في الفريق الأوكراني لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية بأن روسيا هددت بـ"حرب أبدية" خلال المحادثات. وقالوا إن الروس غير مستعدين للحديث عن التفاصيل الفنية لوقف إطلاق النار، وينتظرون موافقة رؤسائهم.

شروط روسية

وحصلت وكالة رويترز للأنباء الآن على مزيد من التفاصيل، تقول إنها صادرة عن مسؤول أوكراني كبير. ووفقًا لذلك المصدر، اقترحت روسيا الشروط التالية:

- انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق دونيتسك وزابوريزهيا وخيرسون ولوغانسك في أوكرانيا، قبل أي وقف لإطلاق النار.

- اعتراف دولي بروسيا على أن خمسة أجزاء من أوكرانيا - شبه جزيرة القرم التي ضُمت عام ٢٠١٤، بالإضافة إلى المناطق الأربع المذكورة أعلاه - تابعة لها.

- تُصبح أوكرانيا دولة محايدة، خالية من أسلحة الدمار الشامل، بينما لن يُرابط حلفاء كييف أيًا من قواتهم في البلاد؛

- تتنازل جميع أطراف النزاع عن مطالبها بالحصول على تعويضات عن أضرار الحرب.

ووفقًا للمسؤول، قدّم المفاوضون الروس هذه المطالب شفهيًا، ولم يُشاركوا أي وثيقة تُحدد هذه الشروط.