شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: كلمة الرئيس السيسى فى قمة بغداد تعكس موقف مصر تجاه قضايا الأمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، عكست موقف مصر الثابت والداعم لقضايا الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأشاد الحزب في بيان صحفي بتنويه الرئيس السيسي إلى اعتزام مصر تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا للدور المصري التاريخي والفاعل في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية في ظل ما يتعرض له القطاع من عدوان متواصل.

وثمّن حزب الاتحاد مطالبة الرئيس السيسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب ببذل كل ما يلزم لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أن هذا الموقف يجسّد حرص القيادة المصرية على وقف نزيف الدم الفلسطيني، ودعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق التهدئة وحماية المدنيين.

وفيما يتعلق بالشأن السوداني، أعرب الحزب عن اتفاقه مع الرئيس السيسي في أن السودان يمر بمنعطف خطير يهدد وحدته واستقراره، داعيًا إلى تضافر الجهود العربية لتقديم الدعم الكامل للشعب السوداني وحث الأطراف المتنازعة على الحوار وإنهاء الصراع.

كما أكد الحزب على أهمية ما جاء في كلمة الرئيس السيسي بشأن ضرورة الحفاظ على الدولة السورية ووحدتها، مشددًا على أن استقرار سوريا هو جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأكملها.

وختم حزب الاتحاد تصريحه بدعوة إلى موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الراهنة، وتفعيل أدوات العمل المشترك لحماية الأمن القومي العربي ودعم قضايا الشعوب العربية العادلة.